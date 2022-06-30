Serik'te Gebiz Semt Polikliniği hizmet girdi Serik Belediyesi ve hayırsever iş insanlarının yardımlarıyla yaptırılan Serik Devlet Hastanesi Gebiz Semt Polikliniği hasta kabulüne başlandı. Serik Belediyesi ve hayırsever iş insanlarının yardımlarıyla yaptırılan Serik Devlet Hastanesi Gebiz Semt Polikliniği hasta kabulüne başlandı. Antalya İl Sağlık Müdürü Op. Dr. İsmail Başıbüyük ve Serik Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Yusuf Kara, poliklinikte incelemelerde bulundu. Polikliniğin 7 gün 24 saat esasına göre hizmet vereceği belirtildi. AA / Servet Tümer - Güncel Devlet Hastanesi Antalya Güncel Haberler

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