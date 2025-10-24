Serik'te Fırtına ve Yağış Sermaye Götürdü, Hasar Tespit Çalışmaları Başlatıldı

Antalya'nın Serik ilçesinde fırtına ve yağıştan zarar gören seralarda hasar tespit çalışması başlatıldı.

Dün fırtına ve yağış, Yukarıkocayatak, Abdurrahmanlar, Şatırlı ve Eskiyörük mahallelerinde bulunan seralara zarar verdi.

Serik İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sahada hasar tespit çalışması başlattı.

Bölgeye giden Serik Kaymakamı Cemal Şahin ile İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Çömezoğlu, zarar gören seralarda incelemelerde bulundu.

Çömezoğlu, ekiplerin bölgede hasar tespit çalışmasına başladığını belirterek, şunları söyledi:

"Serik'te meydana gelen şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle kapalı ortam seralarda çatı çökmeleri, örtü malzemelerinde yırtılmalar ve sera içerisindeki ürünlerde zararlar meydana geldi. Tespit komisyonumuzca ekipler görevlendirilerek çalışmalarına başladı."

Öte yandan, TARSİM sigortalı 85 üreticinin afet ihbarında bulunulduğu ve TARSİM ekspertiz ekiplerinin de bugün bölgede çalışma yaptığı öğrenildi.