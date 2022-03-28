Serik'te en fazla kitap okuyanlar ödüllendirildi

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Serik ilçesinde Kütüphane Haftası dolayısıyla bir yıl boyunca en çok kitap okuyanlar ödüllendirildi.

Serik İlçe Halk Kütüphanesince "Kütüphanede Hayat Var" temasıyla kutlanmaya başlanan Kütüphane Haftası nedeniyle en çok kitap okuyanlar için ödül töreni düzenlendi.

Kütüphanede yapılan törene Kaymakam Ahmet Hikmet Şahin ile Kütüphane Müdürü Ceyda Kocaadam ve davetliler katıldı.

Kaymakam Şahin törende yaptığı konuşmada, "Bir ülkenin gelişmişliği okumayla ölçülüyor. Geçmişe baktığımızda bunu açık olarak görüyoruz. Japonya en güzel örneklerden birisi. Halen milyonlarca gazete basılıyor. Kitaplar basılıyor. İnsanlar kitap okuyor. Özellikle çocuklarımıza söylemek gerekirse kitap okumak ufku açıyor. Geleceğin nasıl olduğunu kurgulamaya yardımcı oluyor. Okumamız gerekiyor. Ne kadar çok kitap okursanız o kadar çok olayları yorumlama kabiliyeti gelişir. Umarım kitap okuma sayıları artar." ifadelerini kullandı.

Kütüphane Müdürü Kocaadam ise kütüphanelerin sadece ders çalışılan yerler olmadığını her türlü etkinliğin gerçekleştirildiği keyifli zaman geçirilen yaşam alanları olduğunu söyledi.

Törende çocuklarda 142 kitap okuyan Emre Tülü, 98 kitap okuyan Elif Berna Eren, 89 kitap okuyan Ümmü Damla Şahin, gençlerde 80 kitap okuyan Osman Kerem Öz, 35 kitap okuyan Gayda Özer, 33 kitap okuyan Nisa Nur Gül, yetişkinlerde ise 37 kitap okuyan Rasim Çolak, 36 kitap okuyan İsa Şenateş ile 26 kitap okuyan Gülsüm Çetin ödüllendirildi.