Serik'te Elektrik Direğine ve Araçlara Çarpan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Yavuz Selim C. isimli sürücü önce elektrik direğine ardından park halindeki 2 araca çarptı. Kazada yaralanan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Antalya'nın Serik ilçesinde önce elektrik direğine ardından park halindeki 2 araca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Yavuz Selim C.'nin kullandığı 07 BDV 909 plakalı otomobil, Boğazkent Mahallesi'nde önce yol kenarındaki elektrik direğine, ardından park halindeki 2 otomobile çarpıp takla attı.
Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, sıkıştığı otomobilden itfaiye ekiplerince çıkarılarak Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.