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Serik'te dereye düşen otomobilde 2 kişi yaralandı

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Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen kazada, dereye düşen otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kurtarma çalışmalarının ardından hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde dereye düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

İbrahim Ardıç'ın (65) kullandığı 07 YL 109 plakalı otomobil, Kürüş Mahallesi Çiftlik mevkiinde yaklaşık 5 metre yükseklikten yol kenarındaki dereye düştü.

Kazada, sürücü ile otomobildeki Hüseyin Demir (37) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan yaralılar yaklaşık bir saat süren çalışmayla çıkarılarak, Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Ardıç, ilk müdahalesinin ardında Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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