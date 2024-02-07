Serik'te depremde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi

Serik ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi.

Belediye Konferans Salonu'nda Serik Kahramanmaraşlılar Derneği tarafından düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, yaptığı konuşmada, birçok ili etkileyen deprem için ilk andan itibaren resmi kurumlar ve sivil toplum kuruluşları ile ortak hareket ederek yardımları ulaştırmaya çalıştıklarını söyledi.

Aputkan, halkın duyarlılığı ve dayanışmanın gücü ile bu zor günleri atlatmaya çalıştıklarını kaydetti.

Serik Kahramanmaraşlılar Derneği Başkanı Mehmet Yıldız ise depremde kaybedilen canların derin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.

Şiir okunması ve sinevizyon gösterisinin ardından, deprem bölgesi için gönüllü ve özverili bir şekilde katkı koyan kurum ve kişilere plaket takdim edildi.

Serik Müftüsü İbrahim Köksal'ın yaptığı duanın ardından program sona erdi.

Programa, siyasi parti ilçe başkanları, daire müdürleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.