Serik'te çıkan yangında ormanlık alan ve bahçeler zarar gördü

ANTALYA'nın Serik ilçesinde 3 saatlik çalışma sonrası söndürülen yangında, 0,5 hektar ormanlık alan, 5 dönüm zeytin ve meyve bahçesi ile bahçedeki bir baraka zarar gördü.

Yangın, dün saat 23.00 sıralarında Sarıabalı Mahallesi Terziler mevkisindeki ormanlık henüz belirlenemeyen nedenle başladı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine itfaiye, orman işletme müdürlüğü personeli ile jandarma ekipleri sevk edildi. Alevlere orman işletme müdürlüğünden 9 arazöz, 4 su tankeri, 1 dozer, 1 kepçe, 4 ilk müdahale aracı, 70 yangın söndürme personeli, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait 2 itfaiye ile 2 su tankeri müdahale etti.

Vatandaşlar, yangının evlerine sıçramaması için ilaçlama motoru ve hortumla alevlerin söndürülmesine yardımcı oldu. Alevler ekiplerin müdahalesiyle 3 saatte, çevredeki ev ile seralara sıçramadan söndürüldü. Yangında 0,5 hektar ormanlık alan, 5 dönüm zeytin ve meyve bahçesi ile bahçedeki bir baraka zarar gördü. Alevlerden dolayı tedirgin olan mahallelilerden Ramazan Büyükdeligöz, "Gece çocuklar, 'Yangın var' diye seslendi. Dışarı çıktım, ağaçlar birden alev aldı. Ne olduğunu ben de bilemedim. Arazözler geldi, yangına müdahale etti. Alevler söndürüldü" dedi.

Orman işletme müdürlüğü ekiplerinin alanda soğutma çalışması devam ediyor.