Serik'te çıkan yangın söndürüldü
Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ormanlık alan, otluk alan, depo ve elektrik hatları zarar gördü.
Antalya'nın Serik ilçesinde otluk alanda çıkıp ormanlık alan ile bir depoya sıçrayan yangın söndürüldü.
Belek Mahallesi Kadriye-Belek turizm yolu üzerindeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler rüzgarın etkisiyle yayılarak arazinin yanındaki ormanlık alan ve bir düğün salonunun depo binasına sıçradı.
Vatandaşların ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekipleri ve 2 arozözün bir saatlik müdahalesiyle çevredeki villalara sıçramadan söndürüldü.
Olayda, yaklaşık 5 dönümlük ormanlık alandaki ağaçlar, 7 dönümlük otluk alan, depo ve araziden geçen elektrik hatları zarar gördü.
Ekiplerin bölgede soğutma çalışması sürüyor.