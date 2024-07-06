Üye Girişi
Haberler

Serik'te çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ormanlık alan, otluk alan, depo ve elektrik hatları zarar gördü.

Antalya'nın Serik ilçesinde otluk alanda çıkıp ormanlık alan ile bir depoya sıçrayan yangın söndürüldü.

Belek Mahallesi Kadriye-Belek turizm yolu üzerindeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler rüzgarın etkisiyle yayılarak arazinin yanındaki ormanlık alan ve bir düğün salonunun depo binasına sıçradı.

Vatandaşların ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekipleri ve 2 arozözün bir saatlik müdahalesiyle çevredeki villalara sıçramadan söndürüldü.

Olayda, yaklaşık 5 dönümlük ormanlık alandaki ağaçlar, 7 dönümlük otluk alan, depo ve araziden geçen elektrik hatları zarar gördü.

Ekiplerin bölgede soğutma çalışması sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

İtfaiye Antalya Acil Durum Doğa Yaşam Güncel Haberler

Van konserinde protesto! Seyirciler 'Ne mutlu Türküm diyene' diyen Bengü'ye pet şişe fırlattı

Van konserinde protesto! Seyirciler "Ne mutlu Türküm diyene" diyen Bengü'ye pet şişe fırlattı

 İran'ın Türk kökenli cumhurbaşkanı! Seçim zaferini kutladığı şarkı törene damga vurdu

İran'ın Türk kökenli cumhurbaşkanı! Seçim zaferini kutladığı şarkı törene damga vurdu

 Yarı finale son 1 adım kaldı! İşte Türkiye Hollanda maçının muhtemel ilk 11'leri

Yarı finale son 1 adım kaldı! İşte Türkiye Hollanda maçının muhtemel ilk 11'leri

 İşin içinde yasak aşk var! Ailelerinin evliliklerine onay vermediği inşaat mühendisi ve sevgilisi canına kıydı

İşin içinde yasak aşk var! Ailelerinin evliliklerine onay vermediği inşaat mühendisi ve sevgilisi canına kıydı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title