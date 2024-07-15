Serik'te çıkan yangın ormana ve seralara sıçradı

Antalya'nın Serik ilçesinde otluk alanda çıkan, ormana ve seralara sıçrayan yangın söndürüldü.

Kozağacı Mahallesi'nde otluk alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede yayılarak ormana ve seralara sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, 5 itfaiye aracı ve 4 arazözle müdahale ederek 2 saatte yangını kontrol altına aldı. Vatandaşlar da traktör ve ilaçlama motorlarının yanı sıra kovalarla su taşıyarak, hortumlarla su sıkarak söndürme çalışmalarına destek verdi.

TRT Antalya Radyosunun verici antenlerine sıçramadan söndürülen yangında, 6 sera, 21 dönüm ormanlık ve otluk alan zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışması sürüyor.