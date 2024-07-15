Üye Girişi
Haberler

Serik'te çıkan yangın ormana ve seralara sıçradı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan yangın, ormana ve seralara sıçradı. İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından müdahale edilen yangın kontrol altına alındı. Yangında 6 sera, 21 dönüm ormanlık ve otluk alan zarar gördü.

Antalya'nın Serik ilçesinde otluk alanda çıkan, ormana ve seralara sıçrayan yangın söndürüldü.

Kozağacı Mahallesi'nde otluk alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede yayılarak ormana ve seralara sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, 5 itfaiye aracı ve 4 arazözle müdahale ederek 2 saatte yangını kontrol altına aldı. Vatandaşlar da traktör ve ilaçlama motorlarının yanı sıra kovalarla su taşıyarak, hortumlarla su sıkarak söndürme çalışmalarına destek verdi.

TRT Antalya Radyosunun verici antenlerine sıçramadan söndürülen yangında, 6 sera, 21 dönüm ormanlık ve otluk alan zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışması sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Orman İşletme Müdürlüğü İtfaiye Antalya Ormana Yaşam Güncel Haberler

Emekliye ne kadar ek zam yapılacak? Rakam bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne gidiyor

Emekliye ne kadar ek zam yapılacak? Rakam bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne gidiyor

 İzmir'in Çeşme ilçesindeki orman yangınında 3 kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Çeşme ilçesindeki orman yangınında 3 kişi hayatını kaybetti

 8 yıl geçse de izleri hala duruyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ'cü askerler tarafından basılan odasından çok özel görüntüler

8 yıl geçse de izleri hala duruyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ'cü askerler tarafından basılan odasından çok özel görüntüler

 Evden ayrılmak isteyen kiracıya 3 gün işkence yaptılar! Kadın kıyafeti giydirip müzik eşliğinde oynattılar

Evden ayrılmak isteyen kiracıya 3 gün işkence yaptılar! Kadın kıyafeti giydirip müzik eşliğinde oynattılar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title