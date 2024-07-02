Serik'te çıkan yangın kısa sürede söndürüldü
Antalya'nın Serik ilçesinde bulunan bir apartmanın üçüncü katında çıkan yangın, itfaiye ve polis ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangın sonucunda evde hasar meydana geldi.
Antalya'nın Serik ilçesinde bir apartmanın üçüncü katında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.
Merkez Mahallesi Yaşar Çıkla apartmanın üçüncü katındaki dairede yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu.