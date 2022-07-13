Serik'te çıkan orman yangını söndürüldü
AA - Servet Tümer - Güncel
Serik ilçesinde çıkan yangında 1 dönüm ormanlık alan zarar gördü.
Serik ilçesinde çıkan yangında 1 dönüm ormanlık alan zarar gördü.
Aşağıoba Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İki itfaiye, 4 arasöz ve 18 personelin müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 1 dönüm ormanlık alan zarar gördü.
AA / Servet Tümer - Güncel