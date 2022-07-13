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Serik'te çıkan orman yangını söndürüldü

AA - Servet Tümer - Güncel
Serik'te çıkan orman yangını söndürüldü

Serik ilçesinde çıkan yangında 1 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Serik ilçesinde çıkan yangında 1 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Aşağıoba Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İki itfaiye, 4 arasöz ve 18 personelin müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 1 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

AA / Servet Tümer - Güncel

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