Serik'te çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak öldürüldü, şüphelilerden biri tutuklandı

Antalya'nın Serik ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada bir kişiyi bıçaklayarak öldürdükleri gerekçesiyle gözaltına alınan 2 kardeşten biri tutuklandı.

Kavgada Şehmus Löklök'ü (43) bıçaklayarak öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden C.Y, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, H.B.Y. (35) ise adliyeye sevk edildi.

Zanlı H.B.Y, çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürme" suçundan tutulandı.

Orta Mahalle 1158 Sokak'ta dün husumetli iki aile arasında çıkan kavgada bıçaklanan Şehmus Löklök, hastanede hayatını kaybetmiş, H.B.Y. ile kardeşi C.Y. gözaltına alınmıştı.