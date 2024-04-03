Üye Girişi
Haberler

Serik'te çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak öldürüldü, şüphelilerden biri tutuklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Serik ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada bir kişiyi bıçaklayarak öldürdükleri gerekçesiyle gözaltına alınan 2 kardeşten biri tutuklandı.

Kavgada Şehmus Löklök'ü (43) bıçaklayarak öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden C.Y, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, H.B.Y. (35) ise adliyeye sevk edildi.

Zanlı H.B.Y, çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürme" suçundan tutulandı.

Orta Mahalle 1158 Sokak'ta dün husumetli iki aile arasında çıkan kavgada bıçaklanan Şehmus Löklök, hastanede hayatını kaybetmiş, H.B.Y. ile kardeşi C.Y. gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Antalya Olay Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Olaylı derbinin faturası belli oldu! Fenerbahçe ve Trabzonspor'a ne ceza verildi? TFF ne dedi? DOLAR NE KADAR? 3 Nisan Dolar ne kadar oldu, kaç TL? Van'da Erkan Baş'a müdahale! Van'da neler oluyor? Sokağa çıkma yasağı var mı? Gaddar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde ne oldu? Gaddar hangi kanalda yayınlanıyor? ANLIK ALTIN FİYATLARI! 3 Nisan gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatları kaç TL oldu? Altın ne kadar? Aydilge'nin hastalığı ne, sağlık durumu nasıl? Şarkıcı Aydilge'nin son durumu nedir? 3 aylık memur enflasyon farkı kaç oldu? Temmuz ayı memur zammı ne kadar olacak? Memur maaş zammı yüzde kaç olacak? Güneş tutulması ne zaman? Güneş tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi? Kanada'da neden acil durum ilan edilidi? Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura sonuçlar ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi CANLI YAYIN! Gaziosmanpaşa'da ne oldu? AK Parti ve CHP'liler neden kavga etti, ne oldu? Marilyn Monroe neden öldü? Marilyn Monroe intihar mı etti? ORUÇ NE ZAMAN BİTİYOR? Son oruç hangi gün tutulacak? Arefe günü oruç tutulacak mı? BAHAR 8. BÖLÜM CANLI İZLE! Bahar son bölümde neler oldu? Bahar 8. bölüm full izle Taş Kağıt Makas dizisi Eylem Tok'a gönderme mi yaptı? Taş Kağıt Makas bölüm tanıtımı neden gündem oldu? EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ | SSK, Bağ-Kur emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yapılacak?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title