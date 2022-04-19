Serik'te bisikleti otomobille çarpışan çocuk yaralandı - Haberler

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Serik'te bisikleti otomobille çarpışan çocuk yaralandı

AA - Servet Tümer - Güncel
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Serik'te bisikleti otomobille çarpışan çocuk yaralandı

Serik ilçesinde kullandığı bisiklet otomobille çarpışan 11 yaşındaki çocuk yaralandı.

Serik ilçesinde kullandığı bisiklet otomobille çarpışan 11 yaşındaki çocuk yaralandı.

B.K. idaresindeki 07 EE 554 plakalı otomobil, Yeni Mahalle Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde seyir halindeyken Efecan Deniz'in kullandığı bisikletle çarpıştı.

Kazada, bisiklet sürücüsü çocuk yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince Serik Devlet Hastanesine kaldırılan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Otomobil sürücüsü B.K, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

AA / Servet Tümer - Güncel

Otomobil, Bisiklet, Polis, Güncel, Haberler

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