Üye Girişi
Haberler

Serik'te bir kişi eşine ait otomobili yaktı

Güncelleme:

Antalya'nın Serik ilçesinde bir kişi, aralarında yaşanan sorun nedeniyle kızdığı eşine ait otomobili ateşe verdi. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ancak araç kullanılamaz hale geldi. Şüpheli, polis merkezine giderek teslim oldu.

Antalya'nın Serik ilçesinde bir kişi, eşine ait otomobili yaktı.

İddiaya göre, Ahmet B, aralarında yaşanan sorun nedeniyle kızdığı eşine ait otomobili Akçaalan Mahallesi'ndeki boş tarlada ateşe vererek olay yerinden uzaklaştı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince yangın söndürülürken, araç tamamen kullanılamaz hale geldi.

Olayın ardından polis merkezine giderek teslim olan Ahmet B, ifadesinin ardından savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

İtfaiye Antalya 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

KIZILCIK ŞERBETİ 53. BÖLÜM SON FRAGMAN İZLE! Alev çocuğu doğuracak mı? Fatih Doğa'ya geri dönecek mi? Meclis tatile girdi mi? TBMM ne zaman tatile giriyor, ne zaman kapanır? DEM Parti Tekirdağ Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Tekirdağ adayı Müselma Keskintürk ve Sadi Özdemir kimdir? DEM Parti Şırnak Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Şırnak adayı Turan Hacı Saltan kimdir? Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi açıklandı mı? Derbi ne zaman? DEM Parti Sivas Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Sivas adayı Se­mi­ha Şahin ve Cemal Pir kimdir? Aziz Yıldırım yeniden aday mı olacak? Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkanlığına aday olacak mı? Kızılcık Şerbeti'nin yeni Apo'su çekimlere başladı mı? Ahmet Mümtaz Taylan'dan ilk set karesi geldi! DEM Parti Sinop Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Sinop adayı Filiz Yalçın ve Erol Aydemir kimdir? 2024 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN? Kurban Bayramı hangi gün? DEM Parti Siirt Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Siirt adayı Safiye Alağaş ve Mehmet Kaysi kimdir? DEM Parti Şanlıurfa Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Şanlıurfa adayı Gülşen Özer ve Celalettin Erkmen kimdir? FORMULA 1 YARIŞLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR? Formula 1 takvim 2024! F1 Bahreyn yarış tarihleri hangi gün? DEM Parti Samsun Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Samsun adayı İnci Aydın ve Hasan İlten kimdir? Ölümünü Linkendin'de duyuran kadın kim? Daniella Thackray neden öldü?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title