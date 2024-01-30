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Serik'te bir evin balkonunda çıkan yangın söndürüldü

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Antalya'nın Serik ilçesinde bulunan bir evin balkonunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangın, kanepeye sıçrayan kıvılcım nedeniyle çıktı.

Antalya'nın Serik ilçesinde bir evin balkonunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kökez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki 4 katlı binanın 1. katındaki dairenin balkonunda, kanepeye soba kovasından sıçrayan kıvılcım nedeniyle yangın çıktı.

Alevleri gören mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Cumhuriyet Caddesi İtfaiye Antalya İtfaiye Güvenlik Yaşam Güncel Haberler

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