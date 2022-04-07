Serik'te "Bağımlılıkla Mücadele" çalıştayı düzenlendi - Haberler

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Serik'te "Bağımlılıkla Mücadele" çalıştayı düzenlendi

AA - Servet Tümer - Güncel
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Serik'te 'Bağımlılıkla Mücadele' çalıştayı düzenlendi

Antalya'nın Serik ilçesinde "Ben olsaydım" temasıyla "Bağımlılıkla Mücadele" çalıştayı düzenlendi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde "Ben olsaydım" temasıyla "Bağımlılıkla Mücadele" çalıştayı düzenlendi.

Kaymakam Ahmet Hikmet Şahin, İlçe Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda kaymakamlıkta gerçekleştirilen çalıştayda, bağımlılıkla mücadelenin öneminin her geçen gün arttığını belirtti.

Bu konuda tüm kamu kurum ve kuruluşların işbirliği içinde çalışması gerektiğini dile getiren Şahin, toplumda farkındalık oluşturulabildiği takdirde daha kolay çözüme ulaşılabileceğini kaydetti.

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Nurgül Türk Kılınç da gerek ülke gerekse ilçe genelinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

AA / Servet Tümer - Güncel

Ahmet Hikmet, Hisarcık, Antalya, Güncel, Haberler

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