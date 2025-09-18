Serik'te Baba ve Oğluna Otomobil Çarptı

Antalya'nın Serik ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan baba ve oğlu, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Melike E'nin kullandığı 07 BCV 292 plakalı otomobil, Serik-Belek kara yolunda karşı tarafa geçmeye çalışan 12 yaşındaki Uğurcan İ. ile babası Fatih İ'ye (44) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince ilçedeki hastaneye kaldırılan yaralılardan Uğurcan İ'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde bir otomobilin yayaya yol vermek için durduğu, yan tarafından gelen otomobilin ise 2 yayaya çarptığı görülüyor.