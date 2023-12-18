Üye Girişi
Haberler

Serik'te Asayiş Denetimleri: 25 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı

Güncelleme:
Abone Ol

Antalya'nın Serik ilçesinde bir haftalık asayiş denetimlerinde 25 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Denetimlerde aranan 14 kişi yakalandı, 6'sı tutuklandı. Kumar oynandığı tespit edilen bir işyerinde 4 kişi hakkında işlem yapıldı ve 2 bin 100 liraya el konuldu. Uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı ve 16,6 gram metamfetamin, 2,70 gram esrar, 510 kök skunk bitkisi ve 82 kilogram skunk maddesi ele geçirildi. Trafik birimlerince yapılan uygulamalarda ise 3 bin 434 araç sorgulandı ve 213 araç sürücüsüne 843 bin 293 lira ceza uygulandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde bir haftalık asayiş denetimlerinde 25 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İlçe Emniyet ve Jandarma ekiplerince 11-18 Aralık tarihleri arasında yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 14 kişi yakalandı, 6'sı tutuklandı.

Kumar oynandığı tespit edilen bir işyerinde 4 kişi hakkında işlem yapıldı, 2 bin 100 liraya el konuldu.

Uyuşturucu operasyonunda, "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak ve ticaretini yapmak" suçundan 7 kişi gözaltına alındı, yapılan aramalarda ise 16,6 gram metamfetamin, 2,70 gram esrar, 510 kök skunk bitkisi ve 82 kilogram skunk maddesi ele geçirildi.

Öte yandan trafik birimlerince yapılan uygulamalarda 3 bin 434 araç sorgulandı, 213 araç sürücüsüne 843 bin 293 lira ceza uygulandı.

Kaynak: AA / Güncel

Antalya 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 18 Aralık Ankara su kesintisi listesi! 18 Aralık 2023 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 18 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 18 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Asgari ücret 3. toplantısı ne zaman? Asgari Ücret Tespit Komisyon hangi gün, saat kaçta toplanacak? 19 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 19 Aralık Salı burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor Asgari ücret toplantısı son durum nedir? Türk-İş'ten asgari ücret açıklaması! Asgari ücret kaçıncı toplantıda belli olacak? Galatasaray kiminle eşleşti? Galatasaray UEFA Avrupa Ligi rakibi kim? Ece Ronay son durum ne? Ece Ronay tutuklandı mı? CANLI ALTIN FİYATLARI | 18 Aralık Çeyrek, Gram, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Altın Fiyatları Canlı! AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI | Açık lise sınav giriş belgesi nasıl alabilirim? AÖL sınavları ne zaman? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray muhtemel rakipleri! Galatasaray'ın muhtemel rakipleri kimler? ASGARİ ÜCRET CANLI İZLE | Asgari ücret toplantısı ne oldu, zam oranı oranı belli oldu mu? Asgari ücret 2. toplantı bitti mi? ASGARİ ÜCRET CANLI İZLE | Asgari ücret toplantısı ne oldu, zam oranı oranı belli oldu mu? Asgari ücret 2. toplantı bitti mi? ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI CANLI YAYIN | Asgari ücret toplantısı hangi kanalda? 2024 Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman, saat kaçta?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title