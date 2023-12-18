Serik'te Asayiş Denetimleri: 25 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı

Antalya'nın Serik ilçesinde bir haftalık asayiş denetimlerinde 25 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Denetimlerde aranan 14 kişi yakalandı, 6'sı tutuklandı. Kumar oynandığı tespit edilen bir işyerinde 4 kişi hakkında işlem yapıldı ve 2 bin 100 liraya el konuldu. Uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı ve 16,6 gram metamfetamin, 2,70 gram esrar, 510 kök skunk bitkisi ve 82 kilogram skunk maddesi ele geçirildi. Trafik birimlerince yapılan uygulamalarda ise 3 bin 434 araç sorgulandı ve 213 araç sürücüsüne 843 bin 293 lira ceza uygulandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde bir haftalık asayiş denetimlerinde 25 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İlçe Emniyet ve Jandarma ekiplerince 11-18 Aralık tarihleri arasında yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 14 kişi yakalandı, 6'sı tutuklandı.

Kumar oynandığı tespit edilen bir işyerinde 4 kişi hakkında işlem yapıldı, 2 bin 100 liraya el konuldu.

Uyuşturucu operasyonunda, "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak ve ticaretini yapmak" suçundan 7 kişi gözaltına alındı, yapılan aramalarda ise 16,6 gram metamfetamin, 2,70 gram esrar, 510 kök skunk bitkisi ve 82 kilogram skunk maddesi ele geçirildi.

Öte yandan trafik birimlerince yapılan uygulamalarda 3 bin 434 araç sorgulandı, 213 araç sürücüsüne 843 bin 293 lira ceza uygulandı.