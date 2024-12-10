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Serik'te ASAT Merkezine Hırsız Girişi: 1000 TL Çalındı

Serik'te ASAT Merkezine Hırsız Girişi: 1000 TL Çalındı
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Serik ilçesinde bulunan ASAT'a ait abone ve tahsilat merkezine gece saatlerinde hırsız girdi. Kimliği belirsiz kişinin, çalışanların masa ve çekmecelerindeki paraları çaldığı öğrenildi. Polis, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Serik ilçesinde bulunan Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü'ne (ASAT) ait abone ve tahsilat merkezine hırsız girdi.

Orta Mahallesi Ramazan Yeşil Parkı yanındaki ASAT'a abone ve tahsilat merkezine gece saatlerinde giren kimliği belirsiz kişi çalışanların masa ve çekmecelerinde bulunan paraları çalarak kaçtı.

Sabah saatlerinde mesaiye gelen çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliği belirsiz kişinin kurumun ikinci katında bulunan balkondan binaya girdiğini tespit etti.

İlk belirlemelere göre bin lira civarında paranın çalındığı öğrenilirken, polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel
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