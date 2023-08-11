Serik'te aracında av tüfeği ile vurulan kişi hastaneye kaldırıldı

Antalya'nın Serik ilçesinde bir eczanenin önünde duran bir otomobilin sürücüsü av tüfeğiyle omzundan vuruldu. Olayın ardından hastaneye kaldırılan kişinin hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.