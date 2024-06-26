Serik'te araç boyama dükkanında çıkan yangın hasara neden oldu
Antalya'nın Serik ilçesinde bulunan bir araç boyama dükkanında çıkan yangın, dükkanın içindeki ekipmanlar, boyalar ve kimyasal maddelerin zarar görmesine neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
Antalya'nın Serik ilçesinde araç boyama dükkanında çıkan yangın hasara neden oldu.
Akçaalan Mahallesi Sanayi Sitesi'nde Arif Tanrıverdi'ye ait araç boyama dükkanında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
2 itfaiye aracının müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.
Yangında dükkan ile içindeki ekipmanlar, boyalar ve kimyasal maddeler zarar gördü.