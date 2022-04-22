Serik'te ana sınıfı öğrencilerinin 23 Nisan coşkusu

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde Şehit Hasan Güçlü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ana sınıf öğrencileri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını coşkuyla kutladı.

Okul bahçesinde düzenlenen etkinliğe öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, günün anlam ve önemini belirten konuşma ile devam etti.

Öğrencilerin Tebessüm ve Türkiyem isimli gösterileri alkış aldı.

Resim sergisi, balon şekillendirme ve yüz boyama ile devam eden programda çocukların müzik eşliğinde serbest dans etkinliği ile sona erdi.

Okul Müdürü Yüksel Hakalmaz, eğitim yanında sosyal faaliyet ve etkinliklere de önem verdiklerini söyledi.