Serik'te Akıntıya Kapılan 15 Yaşındaki Çocuğu Bulmak İçin Çalışmalara Ara Verildi

Antalya'nın Serik ilçesinde ırmakta akıntıya kapılan 15 yaşındaki çocuğun bulunması için ekiplerce başlatılan çalışmalara yarın sabaha kadar ara verildi.

Bucak Mahallesi'ndeki Şahin Tepesi'ne dün ailesiyle pikniğe giden Özgür Yıldırım, kaçan topu yakalamak isterken Köprüçay Irmağı'na düştü.

Akıntıya kapılan çocuk, kısa sürede gözden kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, sağlık, İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ile AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgede yapılan çalışmaya rağmen Yıldırım'a ulaşılamadı.

SAK ve AFAD'ın dalgıç ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü ile İHH'nin de destek verdiği çalışmalara sabah yeniden başlandı.

Özgür Yıldırım'ın yakınları, bölgede çalışmaları izleyerek gözyaşı döktü.

Aramalarda herhangi ize ulaşılamaması üzerine Yıldırım'ı arama çalışmalarına bugün için son verildiği bildirildi. Çalışmalar, yarın sabah devam edecek.