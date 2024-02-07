Serik'te ahşap evin bacasında çıkan yangın söndürüldü
Antalya'nın Serik ilçesinde Sarıabalı Mahallesi'nde bulunan ahşap evin bacasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangın sonucunda evin baca kısmı zarar gördü.
Antalya'nın Serik ilçesinde ahşap evin bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sarıabalı Mahallesi Köprüçay ırmağının kenarındaki ahşap evin bacasında yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında, evin baca kısmı zarar gördü.