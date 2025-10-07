Haberler

Serik'te 8 Yaşındaki Çocuğa Minibüs Çarptı: Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı

Güncelleme:
Antalya'nın Serik ilçesinde, yol kenarında bisiklet bekleyen 8 yaşındaki Aslı Ela Yılmaz'a minibüs çarptı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Çocuk ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde 8 yaşındaki çocuğun minibüsün çarpması sonucu ağır yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kökez Mahallesi'nde yol kenarında bekleyen Aslı Ela Yılmaz'a minibüsün çarptığı kaza anının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Görüntüde, yol kenarında bisikletiyle bekleyen Aslı Ela'ya minibüsün çarpması ve çocuğu sürüklemesi yer alıyor.

Mehmet A. yönetimindeki okul servisi olarak kullanılan 07 C 82085 plakalı minibüsün 2 Ekim'de çarptığı Aslı Ela Yılmaz ağır yaralanmış, Serik Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk daha sonra Antalya'daki başka bir sağlık kuruluşuna sevk edilmişti. Gözaltına alınan minibüs sürücüsü, tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel
