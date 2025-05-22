Serik'te 7 Yaşındaki Çocuk, Otomobilin Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti

Serik'te 7 Yaşındaki Çocuk, Otomobilin Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti
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Antalya'nın Serik ilçesinde arkadaşlarıyla oynarken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 7 yaşındaki Adnan Demir, 8 gün süren tedavi sonrası yaşamını yitirdi. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde, topun peşinden koşarken otomobilin çarptığı Adnan Demir (7), tedavi gördüğü hastanede 8 gün sonra hayatını kaybetti.

Akçaalan Mahallesi'nde 14 Mayıs'ta meydana gelen kazada, G.Y. idaresindeki 07 BIJ 227 plakalı otomobil, arkadaşlarıyla yolda oynarken topun peşinden koşan Adnan Demir'e çarptı. Otomobilin üzerinden geçtiği Demir, yaralandı. Kendisine çarpan sürücünün araçla Serik Devlet Hastanesi'ne götürdüğü Demir, ardından ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olaydan sonra gözaltına alınan otomobilin sürücüsü G.Y., serbest bırakıldı. 8 gündür hastanede tedavisi süren Adnan Demir, bugün yaşamını yitirdi. Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılan Adnan Demir'in cenazesinin, Deniztepesi Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan kazada, arkadaşlarıyla yol üzerinde oynadığı sırada topun peşinden koşan Adnan Demir'e otomobiliyle seyir halindeki sürücünün çarpıp üzerinden geçtiği görüldü. Kazayı gören 1 kişinin koşarak yanına geldiği çocuğu kucağına aldığı anlar da kamerada yer aldı. Adnan Demir'in annesi olduğu öğrenilen kadının ise kendi aracına bindiği sırada kazayı fark edip, koşarak çocuğunun yanına geldiği, çarpan araca vurduktan sonra aynı araca bindiği ve otomobilin olay yerinden ayrıldığı görüntüye yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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