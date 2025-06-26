Serik'te 5 Yaşındaki Defne'ye Doğum Günü Sürprizi

Serik Belediyesi ekipleri, saçkıran (alopesi) hastası 5 yaşındaki Defne Turaç için doğum günü sürprizi yaptı.

Belediye ekipleri, anne Esra ve baba Emrah Turaç ile kızları Defne'yi Boğazkent Mahallesi'nde bulunan Serik Belediyesinin restoranında buluştu.

Burada yeni yaşını kutlayan Defne, belediye çalışanları tarafından verilen pasta ve hediyelerle şaşkınlık yaşadı.

Defne, Alkışlarla pastasını üfleyerek unutulmaz bir an yaşadı.