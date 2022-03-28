Serik'te 3 aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Serik'te 3 aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

AA - Servet Tümer - Güncel
 - Güncelleme:
Serik'te 3 aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Serik ilçesinde 3 aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Serik ilçesinde 3 aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

D-400 kara yolu Tuzlaburun Kavşağı'nda Yusuf Çimen'in kullandığı 07 AFD 710 plakalı otomobille, aynı istikamete giden Hasan Dal yönetimindeki 33 CCP 61 plakalı hafif ticari araç ve Karadayı Mahallesi yönünden gelen Gökhan Yetiş idaresindeki 07 ALF 719 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücülerden Dal yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince Serik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA / Servet Tümer - Güncel

Hasan Dal, Otomobil, Tragger, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title