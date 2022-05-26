Serik'te 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı - Haberler

Serik ilçesinde bakır kablo hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin değişik mahallerinden bakır kabloların çalındığı şikayetleri üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Hırsızlık şüphelileri L.A. ve D.Ö. düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve aracında yapılan aramada yaklaşık 2 bin 500 metre uzunluğunda bakır kablo, testere, pense, kerpeten ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.