Serik'te 2 gündür kayıp olan kadın tarlada bulundu

Antalya'nın Serik ilçesinde 2 gündür kayıp olan 63 yaşındaki kadın, evine 3 kilometre uzaklıktaki buğday tarlasında bulundu.

Dorumlar Mahallesi'nde 2 gün önce evinden ayrıldıktan sonra tekrar dönmeyen ve ailesi tarafından kayıp olarak bildirilen zihinsel engelli Fatma Altıntaş'ın bulunması için İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.

Arama kurtarma ekiplerinin çalışması sonucu kadın, evine 3 kilometre mesafede Akçapınar Mahallesi Necip Ovası mevkisindeki buğday tarlasında bulunarak ailesine teslim edildi.