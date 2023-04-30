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Serik'te 2 gündür kayıp olan kadın aranıyor

Serik'te 2 gündür kayıp olan kadın aranıyor

Güncel Haberler

Antalya'nın Serik ilçesinde, 2 gündür kayıp olan kadın jandarma ekiplerince aranıyor.

Antalya'nın Serik ilçesinde, 2 gündür kayıp olan kadın jandarma ekiplerince aranıyor.

Dorumlar Mahallesi'nde oturan 63 yaşındaki Fatma Altıntaş, dün öğle saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra bir daha geri gelmedi.

Bütün aramalara rağmen Altıntaş'ın bulunamaması üzerine yakınları jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.

İhbar üzerine ekipler, kayıp kadının bulunması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel

Jandarma Antalya Güncel Haberler

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