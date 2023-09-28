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Serik'te 10 Milyon Boş Makaron Ele Geçirildi

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Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 10 milyon 70 bin boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 10 milyon 70 bin boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Serik- Antalya kara yolunda römork takılı çekiciyi durdurdu.

Araçta 10 milyon 70 bin boş makaron ele geçirildi.

Operasyonda İ.H.K. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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