Serik Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri aşure ikramında bulundu

Serik Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, orman yangınlarında hayatını kaybeden orman şehitlerini anmak amacıyla aşure dağıttı.

Gebiz Merkez Camisi'nde cuma namazı çıkışında düzenlenen etkinlikte, vatandaşa ikramında bulunuldu.

Etkinliğe, Serik Orman İşletme Müdürü Hüseyin Oğuzhan Okudan ve işletme personeli katıldı.

Okudan, yaptığı açıklamada, tüm şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek, orman teşkilatı olarak şehitlerin hatırasını yaşatmaya devam edeceklerini belirtti.