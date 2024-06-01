Serik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Mezuniyet Töreninde Filistin Protestosu
Serik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, mezuniyet töreninde Filistin'e destek amacıyla pankart açtı. Tören sırasında yapılan protesto alkışlandı.
Serik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, mezuniyet töreninde "Filistin bu sene mezun veremedi. Dünya sınıfta kaldı" yazılı pankart açtı.
Lisenin konferans salonunda, 2023-2024 yılı mezunları için tören düzenlendi.
Çeşitli gösterilerin yapıldığı törende, 6 kız öğrenci, "Filistin bu sene mezun veremedi. Dünya sınıfta kaldı" yazılı pankartla sahneye çıktı. Törende Filistin'de yaşanan zulmün en kısa zamanda bitmesi temennisinde bulunuldu.
Öğrencilerin davranışı, salondakiler tarafından alkışlandı.