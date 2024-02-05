Serik ilçesinde şap hastalığına karşı hayvanlara aşılama yapıldı

Antalya'nın Serik ilçesinde şap hastalığına karşı hayvanlara aşılama yapıldığı bildirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Çömezoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastalığa yönelik her yıl rutin olarak 2 doz yapılan aşının bu yıl 3 doz şeklinde uygulanacağını belirtti.

Sığır, koyun ve keçi gibi çift tırnaklı hayvanlarda rastlanan bulaşıcı hastalığın ekonomik kayıplara neden olabildiğini hatırlatan Çömezoğlu, ilçedeki 12 bin büyükbaş hayvana aşının uygulanacağı bilgisini verdi.

Çömezoğlu, yeni doğan buzağı desteklemelerinden yararlanabilmesi için besicilerin aşılama yaptırması gerektiğini vurguladı.???????