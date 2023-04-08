Serik Emniyet Müdürü Usta görevine başladı

Serik İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Cengiz Usta görevine başladı.

Alanya İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı olarak göreve yaparken Serik İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Cengiz Usta, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede olmaktan mutlu olduğunu söyledi.

En iyi hizmeti vermek için gayretle çalışacaklarını belirten Usta, ilçenin huzuru için 24 saat görev başında olacaklarını kaydetti.