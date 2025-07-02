Serik Cumhuriyet Savcısı Türkan Bal'a Veda Programı Düzenlendi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine atanan Serik Cumhuriyet Savcısı Türkan Bal için veda programı düzenlendi.

Boğazkent Halk Plajı Tesislerinde düzenlenen programa, Serik Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Kaan Özel, adliyede görevli hakim, savcı ve çalışanlar ile eşleri katıldı.

Cumhuriyet Başsavcısı Özel, Hakimler ve Savcılar Kararnamesi ile Doğubayazıt Adliyesi'ne atanan Cumhuriyet Savcısı Bal'a görev yaptığı dönemdeki çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Cumhuriyet Savcısı Bal da Serik Adliyesi'nin ilk görev yeri olduğunu belirterek, "Benim için Serik Adliyesi ilk gözağrım. Adliyede çalıştığım dönem içerisinde görev yaptığım çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. Buradan giderken çok fazla dostluklar edindiğimi düşünüyorum." diye konuştu.