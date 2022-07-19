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Serik Cumhuriyet Başsavcısı Burak Erdoğan göreve başladı

AA - Servet Tümer - Güncel
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Serik Cumhuriyet Başsavcısı Burak Erdoğan göreve başladı

Serik Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Burak Erdoğan göreve başladı.

Serik Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Burak Erdoğan göreve başladı.

Hakimler ve Savcılar Kararnamesi ile Serik Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Abdullah Aytekin, Antalya Cumhuriyet Savcısı olarak atanırken, Bingöl Cumhuriyet Savcısı Burak Erdoğan da Serik Cumhuriyet Başsavcısı olarak görevlendirildi.

Erdoğan dün itibarıyla Serik Adliyesindeki görevine başladı.

Başsavcı Erdoğan, yaptığı açıklamada, Serik Cumhuriyet Başsavcılığı olarak Serik'te adaletin tecelli etmesi için ne gerekiyorsa yapacaklarını, görevi süresince 'Adalet Mülkün Temelidir' doğrultusunda en iyi şekilde hizmet verme azim ve gayretinde olacaklarını belirtti.

Erdoğan, daha önce Kocaeli Cumhuriyet Savcılığının ardından son olarak Bingöl Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapmıştı.

AA / Servet Tümer - Güncel

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