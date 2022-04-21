Serik Belediyespor'un vefat eden başkanı mezarı başında anıldı - Haberler

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Serik Belediyespor'un vefat eden başkanı mezarı başında anıldı

AA - Servet Tümer - Güncel
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Serik Belediyespor'un vefat eden başkanı mezarı başında anıldı

Serik Belediyespor'un vefat eden başkanı Ali Aksu, ölümünün birinci yılında mezarı başında anıldı.

Serik Belediyespor'un vefat eden başkanı Ali Aksu, ölümünün birinci yılında mezarı başında anıldı.

Belkıs Mahallesi'ndeki kabristanda düzenlenen anmaya Aksu'nun eşi, oğlu ve yakınları ile Serik Belediyespor Başkanı Halil Deligöz, kulüp yöneticileri, futbolcular katıldı.

Aksu'nun mezarı başında okunan Kuran-ı Kerim'in ardından Başkan Deligöz, yöneticiler ve futbolcular tarafından mezara çiçek bırakıldı.

Deligöz, merhum kulüp başkanı Ali Aksu'yu ölümünün birinci yıl dönümünde rahmetle andıklarını belirterek, "O aramızdan ayrılmış olsa da daima gönlümüzde yaşayacak. Rahmetlinin kulübümüze yapmış olduğu hizmetleri hiçbir zaman unutmayacağız. Ailesine ve yakınlarına Allah'tan sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun. Nur içinde yatsın." dedi.

Aksu için iftar saatinde evinin önünde mevlit de okutulacak.

AA / Servet Tümer - Güncel

Kuran-ı Kerim, Ali Aksu, Güncel, Haberler

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