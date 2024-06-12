Serik Belediyesi'nin taşınmazları hakkında icra takip işlemi başlatıldı

Antalya'nın Serik Belediyesi'nde 600 işçinin toplu iş sözleşmesinden kaynaklı alacaklarına ilişkin açtıkları dava sonucunda belediyenin taşınmazları hakkında icra takip işlemi başlatıldığı bildirildi.

Hizmet-İş Sendikası Antalya Şube Başkanı Muhammed Talha Kandil, sendika üyeleri ve avukatlarıyla Serik Adliyesi önünde, belediyede çalışan sendika üyelerinin alacakları ve hak kayıpları hakkında açıklamada bulundu.

Serik Belediyesi ile 2019'da toplu iş sözleşmesi imzaladıklarını ve bir süre sonra belediye meclisinde toplu iş sözleşmesinin iptal edildiğini anlatan Kandil, bunun ardından İdare Mahkemesine meclis kararının iptaline ilişkin dava açıldığını ve geçen yıl mayısta Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu'nca da toplu iş sözleşmesinin meclis kararıyla iptal edilemeyeceği yönünde karar verildiğini kaydetti.

Sendika üyesi 600 işçinin de 2019'dan bu yana toplu iş sözleşmesinin uygulanmamasından kaynaklı geçmişe dönük alacaklarına ilişkin dava açtığını belirten Kandil, "600 işçinin açtığı davalarda bugün 100'e yakın dosya karara bağlandı. Bunlarla ilgili belediyenin bin 95 taşınmazı hakkında icra takip işlemi başlattık." dedi.

Kandil, bu yılki yerel seçimlerde belediye başkanı seçilen Kadir Kumbul'un seçim öncesi işçilere alacaklarını ödeme vaadinde bulunduğunu ancak 3 aydır ödeme yapmadığını ifade ederek, "Belediye işçilere 50 milyon 400 bin lira borçlanmıştır. Ayrıca Kumbul'un göreve gelmesinden bu yana üyelerimiz, sendikadan istifa etmeleri için baskı ve tehdite maruz kalmıştır." diye konuştu.