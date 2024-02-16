Serhat Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Sarıkamış'ta Toplandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonundaki Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) yönetim kurulu, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde toplandı.

Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars'ta faaliyetlerini yürüten SERKA, "92. Yönetim Kurulu Toplantısı"nı Ardahan Valisi ve SERKA Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Çiçek başkanlığında Sarıkamış'ta gerçekleştirildi.

Iğdır Valisi Ercan Turan, Ağrı Valisi Mustafa Koç ve Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'in yanı sıra 4 ilin Ticaret ve Sanayi Odası ile İl Genel Meclis Başkanları'nın da katıldığı toplantıda, Ajansın 2023 yılında gerçekleştirdiği çalışmalarıyla 2024 yılında uygulayacağı mali destek programları ve diğer faaliyetler ele alındı.