Serhat'ın, yaralı halde hastaneye götürüldüğü araca da ateş açmışlar

TOKAT'ın Turhal ilçesinde husumetlisi Musa Şahin'in (40) av tüfeği ile vurarak öldürdüğü Serhat Unutmaz'ı (22), yaralı olarak hastaneye götüren araca da ateş açıldığı ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Unutmaz'ı taşıyan aracın önünün kesilmeye çalışıldığı, otomobilden inen Necati Şahin'in tabancayla ateş açtığı, 5 kişinin de ellerinde sopalarla aracın peşinden koştuğu yer aldı.

Olay, 23 Mart'ta Turhal ilçesine bağlı Kızkayası köyünde meydana geldi. Betül Unutmaz, 3 yıl önce Mustafa Şahin ile kaçarak evlenince iki aile arasında husumet oluştu. Betül Unutmaz'ın amcasının oğlu Zekeriya Unutmaz, olay günü ilçe merkezinde tartıştığı diğer aileden Musa Şahin, Hacı Osman Şahin, Mert Şahin ve Muhammet Şahin tarafından dövüldü. Yaralanan Zekeriya Unutmaz, durumu telefonla akrabalarına anlattı. Akrabaları, köye dönen Zekeriya Unutmaz'ın evine gitti.

Olayın ardından kaçan Necati Şahin'in arandığı bildirildi.