Serhan ve Neslihan'ın Karşılaştığı Şoklar

Serhan ve Neslihan, doktor Güven'le karşı karşıya olmanın şokunu atlatmaya çalışırken, Rüzgar'ın hastaneye getirilmesiyle yeni bir girdabın içine çekilirler.

Serhan ve Neslihan, doktor Güven'le karşı karşıya olmanın şokunu atlatmaya çalışırken, ölümcül halde olan Rüzgar'ın hastaneye getirilmesi ile yeni bir girdabın içine çekilirler.

Serhan, Rüzgar'ın Yaman tarafından darp edilme gerekçesini öğrendiğinde onun Soysalan hastanesinde ameliyat edilmesine karşı çıkarken yeni bir bilgiyle sarsılacaktır. Alaz babasına suçunu itiraf eder.

Çağla'nın, abisi Yaman'a öfkesi büyürken, polisler Rüzgar'ı darp etmek suçundan Yaman'ı tutuklarlar. Serhan öz oğlu Alaz'ı korumaya çalışırken, Güven'de farkında olman kendi oğlu Yaman'a yardım eder.

Cesur, gerçek suçlunun Alaz olma ihtimali bilgisini Yaman'la paylaşır ve Asi için yeni bir umut kapısı açılır. Alaz gerçeği ortaya çıkarsa Yaman, Soysalanların evinde daha fazla kalmayacak ve mahalleye dönecektir.

Eşref, oğlu Caner'in suçsuzluğunu ispat etme amaçlı otopsi kararı alırken, doktor Güven yıllar sonra da olsa onun karşısına dikilip geçmişin hesabını sorar.

Yaman Alaz'ı yakacak suç delillerine ulaştığında Rüzgar'da kritik süreci atlatmış, ifade vermeye hazırlanmaktadır. Bir yanda Yaman elindeki delilleri kullanmaya hazırlanırken diğer tarafta Serhan, oğlu Alaz'a kaçması talimatını verir, böylece kendi oğlunun hapislerde çürümesine engel olduğunu düşünür.

Oysa Alaz'ın hem ailesine hem de Yaman'a büyük bir sürprizi vardır. Açığa doğru hızla yol alan teknenin sürpriz bir yolcusu daha vardır..