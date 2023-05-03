Sergen Sesli Kimdir? Nerelidir?

Turaçcı olan soy adını " Sesli " olarak değiştirdi. 2014 yılında Kanal D'de yayınlanan Xfactor Star Işığı yarışmasına katıldı. 2017'de O Ses Türkiye Yarışmasına katılmıştı hafızalarınıza oradan da tanıdık gelebilir. Hedefi daha iyi bir şarkıcı olabilmek. 2014 X factor yarışmasında çok küçüktü yaşından dolayı elenmişti.

O ses Türkiye yarışmasında ilk tur Murat Boz ve Hadise dönmüştü,Hadise'yi seçti hatta söz aldı "beni seçersen benden önce sahneye çıkaracağım seni"i dedi ve Hadise'yi seçti. İkinci tur Hadise düelloda başka bi yarışmacıyı seçti.Yıldız TilbeSergen Sesli'yi takımına çağırdı ve çapraz düelloya kadar ilerledi. Gitar Hocasının bestesi Yaralı Gönül , Kendi Yazdığı şarkısı Deli Deli ,Hiç Sevmedin , Ben Tek İyiyim adlı şarkısı vardır.Instagram hesabı: sergenofficial