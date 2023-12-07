CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, “2021 yılı ağustos ayından itibaren uygulanan yanlış politikalar sonucu oluşan daralmanın yol açtığı tekstil ve hazır giyim sektöründeki istihdam kaybı dokuz ayda 200 bin kişiye ulaştı, yıl sonunda bu rakam 300 bin kişiyi geçecek. Bu rakam sektördeki 1,5 milyon kişinin ekmeğinden, aşından olması demek” dedi.

Şeref Arpacı: 'Tekstil ve Hazır Giyim Sektöründeki İstihdam Kaybı Dokuz Ayda 200 Bin Kişiye Ulaştı, Yıl Sonunda Bu Rakam 300 Bin Kişiyi Geçecek'

CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, "2021 yılı ağustos ayından itibaren uygulanan yanlış politikalar sonucu oluşan daralmanın yol açtığı tekstil ve hazır giyim sektöründeki istihdam kaybı dokuz ayda 200 bin kişiye ulaştı, yıl sonunda bu rakam 300 bin kişiyi geçecek. Bu rakam sektördeki 1,5 milyon kişinin ekmeğinden, aşından olması demek" dedi.

CHP'nin tekstil sektöründeki sorunlarla ilgili araştırma önergesinin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin grup önerisi, dün TBMM Genel Kurulu'nda AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Öneri üzerine söz alan önerge sahibi CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, şunları söyledi:

"Konuşmama başlarken sendikal hakları için mücadele eden Özak Tekstil işçilerini buradan selamlıyorum. 2021 yılı ağustos ayından itibaren uygulanan yanlış politikalar sonucu oluşan daralmanın yol açtığı tekstil ve hazır giyim sektöründeki istihdam kaybı dokuz ayda 200 bin kişiye ulaştı, yıl sonunda bu rakam 300 bin kişiyi geçecek. Bu rakam sektördeki 1,5 milyon kişinin ekmeğinden, aşından olması demek. Size söylüyorum iktidar milletvekilleri, 'istihdam, yatırım, ihracat, ve üretim' diye çıktığınız bu yolda insanlar işinden, aşından, ekmeğinden oldular. Bunun bir tek sebebi var, enflasyon. Her ay cebimizdeki parayı çalan, ilkokul çocuklarının bile gündeminde olan hırsız yani enflasyon. O gün çıkardığınız yangın büyüdü ve tüm ülkeyi sardı. Bu yangının sönmesi için Hazine ve Maliye Bakanı'nın yaptığı faiz artışı artık bir işe yaramıyor. Yapısal reformlar yapılmadan sadece faiz artırarak 'Piyasadan parayı çekelim, insanlar mallarını düşük paraya satsınlar -zarar etsinler- fiyatlar düşsün' anlayışıyla enflasyonla mücadele edilmez.

"YÜZDE 60 ENFLASYONLA VAR OLMAYA ÇALIŞAN TEKSTİL SEKTÖRÜ DÜNYADAKİ TÜM RAKİPLERİNDEN DÖVİZ BAZINDA YÜZDE 45 PAHALI"

Rasyonel politikalara dönmek için bu noktadan sonra Dışişleri Bakanı'nın, Adalet Bakanı'nın, Sanayi Bakanı'nın, Ticaret Bakanı'nın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'nın, Çalışma Bakanı'nın hep birlikte reform yaparak topyekün mücadele etmesi gerekir. Hemen şu anda önlem almazsak işsizlik rakamları daha da yukarı gidecektir. Sektör 2023 yılını kayıpla geçirdi, şu anda 2024 yılının ilk yarısı için umudunu kaybetti. Yüzde 60 enflasyonla var olmaya çalışan tekstil sektörü dünyadaki tüm rakiplerinden döviz bazında yüzde 45 pahalı. Mehmet Şimşek 'İhracat yapın' diyerek çıkış yolu gösteriyor. Tekrar ediyorum Sayın Bakan, rakiplerinizden yüzde 45 pahalıyken kim bizden mal alır? 'İhracat yapın' demekle ihracat yapılmıyor.

"İTHALATA VERGİ GETİRECEKSENİZ TÜKETİM MALLARINA GETİRİN, HAM MADDEYE DEĞİL; ÜRETİCİNİN İHRACAT YAPABİLMESİ İÇİN UCUZ HAM MADDEYE İHTİYACI VARDIR"

Bugün uygulanan dış politikalar sebebiyle iş insanları yurt dışında katılacakları fuarlar için bile vize alamıyorlar. Kendilerinin yeşil pasaportu olsa bile çalışanlarını, ekiplerini yanlarında götüremiyorlar. Ocak ve şubat ayında Avrupa'da tekstil sektörü için çok önemli fuarlar vardır. Şu anda, başta Almanya olmak üzere tüm Avrupa ülkelerinde vize kapıları kapalı. Eğer sektör temsilcileri bu fuarda ürün satamazlar ise 2024 yılı için telafi edilemez kayıpları olacaktır. Dışişleri Bakanımızı bu sorunu çözmek için göreve davet ediyorum. Ticaret Bakanı, tekstil sektörünü korumak için pamuk, iplik ve ham kumaş ithalatına ilave vergiler getirdiniz; peki, bu vergilerin hazır giyim sektörüne ek maliyetini ve dolayısıyla enflasyon yaratacağını hiç düşündünüz mü? Eğer ithalata vergi getirecekseniz tüketim mallarına getirin, ham maddeye değil; üreticinin ihracat yapabilmesi için ucuz ham maddeye ihtiyacı vardır.

"ASGARİ ÜCRETİN VERGİLERİ AZALTILMALI"

Çalışma Bakanımız, bu ay içinde asgari ücreti açıklayacaksınız, buradan size sesleniyorum: Asgari ücret, açlık sınırının altında olamaz fakat enflasyonun yükünü de tamamen esnafın sırtına yükleyemezsiniz. Asgari ücretin vergileri azaltılmalı. Çalışanın satın alma gücü artırılırken işverenin maliyetini azaltmazsanız Merkez Bankası Başkanının da söylediği gibi enflasyonda artışa sebep olursunuz.

"TEŞVİKLER BÖLGESEL DEĞİL, SEKTÖREL OLMALIDIR"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız, bugün enflasyonun bu seviyelerde olmasındaki en büyük paylardan biri kurumunuzdur. Seçim sebebiyle doğal gaz ve elektrik zamlarını sanayicinin sırtına yüklediniz, maliyet enflasyonunu körüklediniz. Madem Gabar'da petrolümüz, Karadeniz'de doğal gazımız var; bunları sanayiciye de kullandırmanızı talep ediyoruz. Sanayi Bakanımız, bugüne kadar verdiğiniz bölgesel teşviklerle iç piyasada haksız rekabet yarattığınızın farkında mısınız? Teşvikler bölgesel değil, sektörel olmalıdır. Bugün nasıl yüksek teknoloji ürünlere verdiğiniz teşviklerde bölge gözetmiyorsanız tekstil sektöründe de her yatırımcıya eşit mesafede olmanız gerekmektedir. Yüce Meclis'te bulunan milletvekillerine çağrı yapıyorum, sektörün içinden gelen ve sorunları gerçekten bilen biri olarak size sesleniyorum: Gelin, bu araştırma önergesine destek verin, sektörün sorunlarını titizlikle inceleyip onlara çözüm olalım. Bu sadece bir sektöre destek değil, milletimize destektir diyorum."