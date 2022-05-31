Serebral Palsili Büşra, okuma azmiyle örnek oluyor - Haberler

İZMİR'de iki farklı üniversite okuyan Serebral Palsi (SP) hastası Münevver Büşra Ekinci (23), yeni çıkardığı ikinci şiir kitabını, mezun olduğu lisede imzalamanın mutluluğunu yaşadı. Azmiyle herkese örnek olan Büşra, "Çok mutluyum. Şiir kitabı hayalimi gerçekleştirdim. Herkese örnek olmak istiyorum" dedi.

İzmir'de yaşayan Hüseyin (53) ve Şerife Ekinci'nin (48) ikizlerinden 30 haftalık doğan kızları Münevver Büşra Ekinci, doğumda oksijensiz kaldığı için SP hastası olarak dünyaya geldi. İkizi Ahmet sağlıklı olarak hayatına devam ederken, Büşra, 1 yaşından itibaren fizik tedavi desteği aldı, tekerlekli sandalyede yaşamını sürdürdü.

Büşra'nın imza gününe ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti ifade eden Eşrefpaşa Anadolu Lisesi Müdürü Selman Er de, "Büşra 4 yıl önce evde eğitim ile öğretmenlerimizin ders verdiği bir öğrencimizdi. O hepimize örnek oldu. Azmi ve yaşam mücadelesiyle bir başarı hikayesi yazdı. Karne gününde hepimize birer çiçek yaptırıp teşekkür notu yazmıştı. O zaman da sözcüklerle arası çok iyiydi. Çok duygulanmıştık. Kendisini tebrik ediyoruz. Hepimize örnektir" diye konuştu.