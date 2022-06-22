Serebral palsi hastası Yunus, artık bilgisayar mühendisi

KONYA'da serebral palsi (beyin felci) hastası Yunus Turhan (26), dikey geçişle eğitim aldığı Konya Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Yürürken güçlük yaşadığı üniversite koridorlarını mezuniyeti için geçtiğini belirten Turhan, "İlk adımı atınca, devamı muhakkak geliyor. Başlamak, başarmanın yarısıdır. Korkmak daima kaybettirir" dedi.

Doğum sırasında yeterli oksijeni alamaması nedeniyle serebral palsi engeli bulunan ve Uludağ Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı bölümünü ikincilikle bitiren Yunus Turhan, dikey geçişle eğitim aldığı Konya Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'nden mezun oldu. Engeli nedeniyle güçlükle yürüdüğü üniversite koridorlarını mezuniyeti için geçtiğini belirten Turhan, "Anadolu Teknik Lisesi'nde Bilişim Teknolojileri okudum. Uludağ Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı'nı ikincilikle bitirdim. Dikey geçişle Konya Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'ne geçtim. Şu anda eğitimimi tamamlamış bulunuyorum. Benim engelim serebral palsi yüzde 64 engelliyim. Doğum sırasında yeterli oksijen alamadığı için beynimin bazı yerleri zarar görmüş. Bundan dolayı da yürümemde ve kollarımda savrulmalar meydana geliyor. Eğitim hayatım ilkokul öğretmenimin sayesinde verimli geçti. Lisede de hocalarım not tutamadığım için ciddi anlamda yardımcı oldular. Lisede başarılı bir eğitim aldığım için üniversite hayatım zaten ön lisansta onun üzerine katarak devam ettim. Konya Teknik Üniversitesi'nde de bunu taçlandırarak artık iş hayatına girebilecek seviyeye getirdim. Üniversite de hem yönetim hem de hocalarım kolaylık sağladılar" dedi.