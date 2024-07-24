Üye Girişi
Haberler

Serebral Palsi Hastası Kızın Düğün Hayali Gerçekleşti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaşayan serebral palsi hastası 22 yaşındaki Kader Balcıoğlu'nun gelinlik giyme ve düğün hayali, doğum gününde temsili düğünle gerçekleşti. Balcıoğlu'nun ailesi, engelli kızlarının gelinlik giyme hayalini gerçeğe dönüştürmek için organizasyon düzenledi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaşayan serebral palsi (beyin felci) hastası 22 yaşındaki Kader Balcıoğlu'nun gelinlik giyme ve düğün hayali, doğum gününde temsili düğünle gerçekleşti.

Balcıoğlu'un ailesi, engelli kızlarının gelinlik giyme hayalini gerçeğe dönüştürmek için organizasyon düzenledi. Fatih Mahallesi'ndeki kuaförde saç ve makyaj hazırlıkları yapıldıktan sonra evine getirilen Kader, davul zurna eşliğinde evden çıkış yaptı.

Tekerlekli sandalyesi gelin arabası gibi süslenen Kader'in ailesi ve yakınları düğün salonuna kadar davul zurna eşliğinde yürüdü.

Doğum gününde gerçekleştirilen temsili düğünde gelinlik giyen Kader için pasta kesildi. Takı töreninin de yapıldığı düğünde davetliler oyun havası eşliğinde oynadı.

Anne Sevcan Balcıoğlu, AA muhabirine, 22 yaşına giren kızının hayalini, doğum gününde gerçekleştirmek için düğün organize ettiklerini söyledi.

Yıllardır bugünün hayalini kurduklarını belirten Balcıoğlu, "Biz hayalimizi gerçekleştiriyoruz. Bundan sonra da sürekli hayallerimizi kovalayacağız, ömrümüzün yettiği yere kadar. Kızımın mutluluğu benim için her şeye bedel." dedi.

Balcıoğlu, tedavinin son noktasına geldiklerine değinerek, artık sadece Kader'in hayallerini gerçekleştirmeye odaklandıklarını anlattı.

"O her güldüğünde ben güçlü oluyorum"

Ömrü yettiğince kızının hayallerini gerçekleştirmeyi hedeflediğini aktaran Balcıoğlu, "Onun her gün gülüşlerini görmeye ihtiyacım var çünkü o her güldüğünde ben güçlü oluyorum. Maddi manevi gücümün yettiği yere kadar ben kızımın hayallerini gerçekleştirmek üzere devam edeceğim." diye konuştu.

Balcıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kader duygularını ifade edebilen bir çocuk. Hani her şekilde kendini ifade edebiliyor. Hep gelin olmak istediğini söyledi. Ben de 22'nci yaş gününde ertelemek istemedim açıkçası. 22 yıl boyunca tedavi için koşturduk. Şimdi bundan sonra hayallerimizi gerçekleştirmek üzere yola çıktık. Yani doğum gününe denk getirmek istedim. O gelin olmak istedi. Benim de bir hayalim var tabi ki kız annesiyim. Onu gelin görmek en büyük arzumdu, ikisini bir arada gerçekleştirdim."

Düğün salonu işletmecisi Bayram Bayram ise böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

İlk defa böyle bir organizasyon yaptıklarını vurgulayan Bayram, "Kızımıza sağlıklı günler diliyoruz. Her işletmenin bu tür şeylere adım atması gerekiyor. Biz de elimizden geldiği kadar adım atmaya çalıştık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Osmangazi Bursa Yaşam Güncel Haberler

Milli Eğitim Bakanı Tekin: Mevzuata uymayan Fransız okullarına işlem yapılacak

Milli Eğitim Bakanı Tekin: Mevzuata uymayan Fransız okullarına işlem yapılacak

 Yargıtay kararını verdi! Türkiye'nin dev havayolu şirketi Atlasglobal resmen iflas etti

Yargıtay kararını verdi! Türkiye'nin dev havayolu şirketi Atlasglobal resmen iflas etti

 Merkez Bankası'ndan Suudi Arabistan hamlesi! 5 milyar dolarlık işlem sona erdi

Merkez Bankası'ndan Suudi Arabistan hamlesi! 5 milyar dolarlık işlem sona erdi

Bakmadan Geçme

2024 KPSS Ön Lisans ne zaman? KPSS Ön Lisans sınavına kimler girebilir? Hamilelikte mide bulantısı ne zaman başlar? 1 haftalık gebelikte mide bulantısı olur mu? Sosis Partisi: Gıdatopya konusu ne? Sosis Partisi animasyonu yasaklandı mı, neden? 2024- 2025 Süper Lig yaz transfer sezonu ne zaman bitiyor? Transfer sezonu ne zaman bitecek? Süper Lig maçları ne zaman başlayacak? Türkiye- Hollanda voleybol maçı ne zaman? Türkiye- Hollanda Olimpiyat maçı saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş- Bandırmaspor maçı ne zaman? Beşiktaş- Bandırmaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağı Meclis'ten geçti mi? Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağı kabul edildi mi? Ömer Fırat kimdir? PKK'nın Süleymaniye sorumlusu Ömer Fırat öldürüldü mü? Atlasglobal iflas mı etti? Atlasglobal'e ne oldu? TÜİK TEMMUZ AYI ENFLASYON ORANLARI ll 2024 Temmuz ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? 24 TEMMUZ HAMSTER KOMBAT GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? D SMART FREKANS BİLGİLERİ || D-Smart ve D-Smart GO şifresiz mi? Galatasaray hazırlık maçı nereden izlenir? Galatasaray- Lecce maçı hangi kanalda? Galatasaray- Lecce hazırlık maçı saat kaçta, nasıl izlenir? #9917 Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakibi kim olacak? Galatasaray şampiyonlar ligi ön eleme maçı ne zaman oynayacak? #9917 24 TEMMUZ GÜNCEL ALTIN KURU ll Gram altın ne kadar? Çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası altın ne kadar oldu?
+18 uyarısıyla yayınlanan Sosis Partisi animasyonuna tepkiler çığ gibi! RTÜK harekete geçti

+18 uyarısıyla yayınlanan Sosis Partisi animasyonuna tepkiler çığ gibi! RTÜK harekete geçti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title