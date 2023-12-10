Serebral Palsi Hastası Güzel Başkal Desteksiz Yürümeye Başladı

Serebral palsi (beyin felci) rahatsızlığı nedeniyle yıllardır yürüme güçlüğü çeken Güzel Başkal, yıllardır girdiği ameliyatlar ve fizik tedavi sayesinde desteksiz adım atmaya başladı.

Kırıkkale'de 7,5 aylıkken dünyaya gelen ve erken doğuma bağlı sağlık sorunları yaşayan Başkal'a 8 yaşında serebral palsi tanısı konuldu.

Yürüme güçlüğü nedeniyle dönemin valisinin desteğiyle 2000 yılında GATA'ta tedaviye alınan Başkal, burada başta olmak üzere Kırıkkale ve Bolu'da 17'si tendon uzatma toplam 28 ameliyat geçirdi.

Doktorlarının "sen yürüyemezsin" dediği Başkal, ameliyatlarının ardından kaslarını geliştirmek ve yürüyebilmek için çeşitli illerde fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezlerine giderek tedavi gördü.

Son olarak Bolu İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen Başkal, 4 aydır devam eden tedavi sürecinde hem doktorların ve fizyoterapistlerin desteğiyle hem de kendi gayretleriyle 31 yıl sonra desteksiz adım atmanın sevincini yaşadı.

Başkal, tekerlekli sandalyeye geldiği hastaneden yürüyerek çıkacağı günü bekliyor.

"Yıllardır kurduğum yürüme hayalim gerçekleşti"

31 yaşındaki Güzel Başkal, AA muhabirine, ailenin en büyük çocuğu olduğunu, 3 kardeşinden en küçüğü ile dayısı ve yeğenlerinin de serebral palsi hastası olduğunu söyledi.

Başkal, rahatsızlığı nedeniyle kendisine yürümesinin imkansız olduğunun söylendiğini belirterek, "Hep buna alışmam gerektiği söylendi. Doktorlar benim yürüyemeyeceğimi söylüyordu. 28 ameliyattan sonra yürüyebildim. Öncesinde parmak ucu yürüyüşü vardı, bacaklarım birbirine bitişikti. Hiçbir şekilde yürüyemiyor ve ayakta duramıyordum. Şimdi fizik tedaviyle daha da ilerledim, artık yürüyebiliyorum." diye konuştu.

Tekerlekli sandalyesi olmadan evden dışarıya çıkamadığını anlatan Başkal, "Dışarıda yürüme imkanım ve kabiliyetim yoktu. Olduğu zaman bile desteksiz olmuyordu. Şu anda öyle değil. Akülü sandalye kullanıyordum, onu bıraktım. Bu benim için çok güzel. Buradaki gibi tedavilere de yanıt vermem ve moralimin yüksek olması, tedavimin daha da ilerlemesine katkı sağladı." ifadelerini kullandı.

Başkal, yıllardır kurduğu yürüme hayalinin gerçekleştiğini dile getirerek, devam eden tedavi sürecine ilişkin şunları kaydetti:

"Doktorlarımla yaptığım germelerden sonra ben de odamda elimden geldiği kadar çalışıyorum. Gün içerisinde, bugün ne yapabilirim diye tavsiyeler alıyorum. Bir çizelge doğrultusunda çalışıyorum. Buraya tekerlekli sandalyeyle gelmiştim. Benimle beraber gidecek ama binmeyi düşünmüyorum çünkü çok yol katettim. Buradan vazgeçmeyi de düşünmüyorum. Bunun için çaba harcıyorum. Egzersizlerimi yapıyorum. Gün içerisinde de sürekli çalışıyorum. Seansım bittikten sonra gelip yatmıyorum. Bana verilen tedaviyi, katlayarak yapmaya çalışıyorum. Bir hareketten 20 yapmam gerekiyorsa ben 40 yapıyorum. Yoruluyorum ama olsun."

"Buraya ilk geldiğinde tekerlekli sandalye kullanıyordu"

Fizyoterapist Birkan Özkardaş da Bolu İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ortopedik, nörolojik ve pediatrik grubu hastalara tedavi hizmeti verdiklerini söyledi.

Güzel Başkal'ın hastaneye yatışının ağustosta yapıldığını belirten Özkardaş, "O günden bu yana rehabilitasyon tedavisini yürütüyoruz. Buraya ilk geldiğinde tekerlekli sandalye kullanıyordu. Aşama aşama desteksiz yürüme noktasına gelmiş durumda. Fizik tedavi ve rehabilitasyon sürecinde gelişmeler kaydediyoruz." şeklinde konuştu.

Özkardaş, hastaların iyileşerek bağımsız yaşayabilmeleri için çalıştıklarını, bunu da başardıklarını sözlerine ekledi.