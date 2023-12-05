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Serebral Palsi Hastası Ays Kara, Ayaklarıyla Kitap Yazdı

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 1 yaşında yakalandığı Serebral Palsi hastalığı sebebiyle hareket ve konuşma yetisini yitiren Ays Kara (18), kısıtlı şekilde hareket ettirebildiği ayaklarıyla kendi hikayesini anlattığı 'Ays'ın Hikayesi' isminde kitap yazdı.

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde 1 yaşında yakalandığı Serebral Palsi hastalığı sebebiyle hareket ve konuşma yetisini yitiren Ays Kara (18), kısıtlı şekilde hareket ettirebildiği ayaklarıyla kendi hikayesini anlattığı 'Ays'ın Hikayesi' isminde kitap yazdı.

Safranbolu ilçesinde dünyaya gelen Ays Kara'ya, 1 yaşındayken Serebral Palsi teşhisi kondu. Ays Kara, hastalığından bir süre sonra hareket ve konuşma yetisini kaybetti. Kara, geçen yıl hayatını anlatan kitap yazmaya karar verdi. Tedavi süreci, eğitimde yaşadığı zorluklar, elde ettiği başarılar ve deneyimlerinin yer aldığı kitabı, kısmen oynatabildiği ayaklarıyla bilgisayarla yazıp kitaba da 'Ays'ın Hikayesi' ismini verdi. Ays Kara'nın yazdığı kitap basıldı, tanıtım ve imza günü yapıldı. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Safranbolu Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde düzenlenen imza gününe çok sayıda kişi katıldı. İmza töreninin ardından Ays Kara'nın kitabının tanıtımı düzenlenen sunumla katılımcılarla paylaşıldı.

Anne Aynur Kara, "Ays 2005 yılında Karabük'te doğdu. Geçirdiği rahatsızlık sonucu 1 yaşındayken Serebral Palsi tanısı kondu ve hayatına bu şekilde devam etti. Maalesef yürüme ve konuşma yetilerini kaybetti. Doktorların umutsuz gördüğü bir çocuktu. Ancak Ays bütün engelleri aşıp, okulunu derece ile bitirdi. Ortaokul ve liseyi açık öğretimden okumak zorunda kaldı ama hayatı başarılarla dolu bir çocuk.  Her alanda başarıyı sağladı. Ays'ın kitabının senaryosu yazılıyor. Kitap film olacak" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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